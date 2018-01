Palmeiras classifica graças ao time B O Palmeiras B sofreu, mas conseguiu segurar um empate por 1 a 1 nesta quarta-feira à tarde, no Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP), e garantiu vaga para a próxima fase da Copa São Paulo Jr. Com sete pontos, terminou em primeiro lugar no Grupo T e ainda garantiu a classificação do time principal, que fica como oitavo melhor time por índice técnico. Mesmo com dois grupos a terminar, o Palmeiras não corre mais o risco de ficar de fora da próxima fase. Com cinco pontos, o Juventude está eliminado. Na preliminar, o Friburguense goleou o Ypiranga-BA, por 4 a 1, terminando com três pontos. Os baianos não somaram pontos na competição. Dependendo dos resultados dos jogos entre Ferroviária x Corinthians, pelo Grupo M, e União São João x Flamengo, pelo Grupo S, os dois times do Palmeiras podem se encontrar no primeiro mata-mata. Precisando vencer para sobreviver, o Juventude foi mais ofensivo no primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi o Palmeiras, na cabeçada de Wescley, após escanteio de Éverton, aos 33 minutos. No segundo tempo, o Juventude continuava melhor e chegou ao empate aos oito minutos, com Lucas, após rebote do goleiro no chute de fora da área de André. Desorganizado taticamente e abusando dos passes errados, o Palmeiras sofreu até o fim do jogo com a pressão do Juventude na saída de bola, mas não conseguiu chegar ao gol da classificação. Ao término dos jogos da noite, serão definidos os 32 classificados e os 16 jogos da segunda fase que serão disputados pelo sistema mata-mata.