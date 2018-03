Palmeiras cogita contratar Dininho Depois da apresentação do meia Marcinho, a diretoria do Palmeiras pensa em contratar mais um jogador que passou pelo São Caetano. O nome do zagueiro Dininho, atualmente no futebol do Japão, ganhou força nos bastidores depois que o ex-corintiano Fábio Luciano renovou seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia. O paraguaio Gamarra, da Inter de Milão, também continua cotado. O Palmeiras joga nesta quinta-feira contra o Cerro Porteño, no Palestra Itália, e precisa de um empate para garantir uma vaga nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Se for derrotado pelos paraguaios, a torcida será para que o Santo André não vença o Deportivo Táchira, da Venezuela, por três ou mais gols de diferença.