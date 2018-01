Palmeiras coloca faixa no Etti Jundiaí Palmeiras e Etti/Jundiaí enfrentam-se, amanhã, às 15 horas, em Jundiaí, em um amistoso caracterizado pela união dos patrocinadores das duas equipes, as empresas italianas Pirelli e Parmalat. O Palmeiras jogará pela primeira vez com o logotipo de sua nova patrocinadora, a Pirelli. E enfrentará justamente a equipe patrocinada pela sua ex-parceira, além de entregar as faixas de campeão paulista da série A-2 ao Etti. O diretor de Futebol palmeirense, Sebastião Lapola, observou que não é coincidência a escolha do adversário, para testar a equipe que treinou durante a semana em Serra Negra. "Temos uma ligação forte com a Parmalat. Sempre caminhamos juntos", ressaltou. Sem os reforços pedidos pela diretoria, o técnico do Palmeiras, Celso Roth deverá armar a equipe com três volantes. O meia Lopes, que renovou contrato por três anos, deverá ser o principal articulador das jogadas de ataque. Lapola observou que as negociações para contratar o atacante Donizete, do Botafogo-RJ, continuam em andamento. O Palmeiras está tentando também a contratação de um meia e um lateral-esquerdo. O dirigente, no entanto, ainda acredita na reintegração do meia Alex, que está na iminência de ser devolvido ao Parma. "Estamos à espera de uma resposta dos italianos sobre a proposta de prorrogar o empréstimo do jogador", disse Lapola.