Palmeiras coloca titulares para enfrentarem garotos da base em treino

O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira, após a derrota por 1 a 0 para o São Caetano, pelo Campeonato Paulista, com uma atividade diferente na Academia de Futebol. O técnico Roger Machado colocou no treino os titulares poupados do jogo anterior em um trabalho com a equipe formada majoritariamente para atletas das categorias da base.

Após dar descanso aos principais jogadores e escalar um time alternativo na segunda-feira, o Palmeiras voltará a ter força máxima no clássico com o São Paulo, na quinta-feira. No trabalho desta terça, quem atuou contra o São Caetano ficou só na academia, enquanto os titulares trabalharam sob chuva e reforçados pelo meia Hyoran, que não está inscrito no Estadual.

O time trabalhou sem goleiros e teve: Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo, Lucas Lima, Hyoran, Dudu e Borja. O meia Tchê Tchê atuou como curinga e participou dos dois times. Já a formação da equipe da base era: Matheus Rocha, Emerson Santos, Pedrão, Luan Cândido, Gabriel Furtado, Alan Guimarães, Yan, Fernando e Papagaio.

A equipe alviverde volta ao trabalho na tarde de quarta-feira. A atividade será a maior parte do tempo fechada e será a última antes do clássico com o São Paulo, que marcará o centésimo jogo alviverde no Allianz Parque.