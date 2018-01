Palmeiras com obrigação de reagir Um Palmeiras modificado e comandado por um técnico insatisfeito consigo mesmo vai tentar se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21h40, contra o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Em condições normais, um empate seria bom resultado, mas como o time ficou no 0 a 0 com o Botafogo, em casa, na semana passada, é necessário compensar os pontos perdidos. Jair Picerni admite que continua devendo à torcida. "Acho que devíamos estar pelo menos entre os três primeiros colocados", disse o treinador, lembrando que o Palmeiras passou a semana em 8º lugar e fez um jogo ruim contra o Botafogo. O empate contra o América não basta. "O ideal é chegar aos três pontos." Picerni tem ressaltado a importância de os jogadores aproveitarem as oportunidades, independentemente de o time titular estar bastante modificado em relação ao que jogou sábado. "Se for possível fazer três gols, é bom fazer logo, porque na Série B ninguém se entrega e, em qualquer vacilo, o adversário pode encostar." O lateral Alessandro, expulso contra o Botafogo, será substituído por Correa. Suspensos por cartões amarelos, o atacante Vágner dá lugar a Muñoz e o volante Marcinho abre espaço para Fábio Gomes, que ainda se recupera de contusão no pé esquerdo. Se não puder entrar em campo, há chance de Francis jogar. Sérgio substitui o goleiro Marcos, contundido na coxa esquerda. Muñoz diz estar preparado para ser titular. "Até tenho treinado separadamente para ter condições de atuar 90 minutos", contou o colombiano. Seu objetivo é mostrar a Picerni que merece estar no time. "Ele não tem de provar nada para mim. O importante é que esteja satisfeito com o grupo e consigo mesmo", disse o técnico, que vem elogiando o meia Pedrinho, indício de que também pode ser aproveitado.