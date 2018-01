Palmeiras com os nervos à flor da pele Confusão e ânimos exaltados não faltaram após o treino do Palmeiras na tarde de hoje. O ambiente estava tão conturbado que o diretor de futebol, Fernando Gonçalves, deve anunciar novas diretrizes na relação entre jogadores, comissão técnica, imprensa e assessores de imprensa dos jogadores. O dirigente, no entanto, ainda não adiantou as novas medidas. Durante as atividades da equipe profissional, os jornalistas que estiveram na Academia de Futebol foram surpreendidos com a notícia de que nenhum atleta viria dar entrevistas no fim do dia. O motivo alegado, segundo a assessoria de imprensa, foi que todos só falariam após o Palmeiras determinar as novas regras de conduta na relação entre imprensa e jogadores. A situação já estava complicada desde o início da semana, quando o presidente Mustafá Contursi proibiu o acesso dos assessores de imprensa às instalações da Academia. Hoje, o jogador Adãozinho - acompanhado do técnico Jair Picerni, do assistente Fred Smania e do diretor de Futebol Fernando Gonçalves - resolveu tirar satisfações com vários integrantes da imprensa, desmentido as declarações do dia anterior de que estaria "batendo de frente" com Picerni, apesar de confirmar que não estava satisfeito com a reserva. Os ânimos se exaltaram, houve troca de ofensas e um princípio de confronto, com Adãozinho ameaçando agredir o repórter do Jornal da Tarde, Marcelo Rozemberg, evitada pelos seguranças do clube.