Palmeiras começa a preparação para decisão contra o Flu

Após duas derrotas seguidas, a delegação do Palmeiras retornou nesta quarta-feira aos trabalhos, de olho no confronto contra o Fluminense, no dia 14, que será decisivo para as pretensões do clube em conquistar uma vaga na Copa Libertadores. Depois de perder para o Sport por 3 a 1, em Recife, a equipe saiu do grupo dos quatro melhores do Campeonato Brasileiro. Além disso, a delegação teve de passar por um tumulto com alguns torcedores, que acusaram alguns atletas de terem se embriagado após o jogo. A confusão em Pernambuco, aliás, voltou a ser comentada nesta quarta-feira no Palmeiras. O lateral Leandro disse que espera que o ocorrido não culmine na perda do apoio da torcida dentro do Palestra Itália. "Foi uma confusão que queremos deixar de lado", contou o jogador à Rádio Bandeirantes. "Espero ter contra o Fluminense o mesmo apoio das últimas partidas. Já estivemos em situações mais complicadas, mesmo assim os torcedores sempre nos apoiaram." Para pegar o Fluminense, a principal aposta do técnico Caio Júnior está no atacante Edmundo, que retorna após dois meses em tratamento de uma lesão. O "Animal" deve ocupar a vaga de Valdivia, que será julgado ainda nesta quarta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e deve ser suspenso.