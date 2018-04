Palmeiras começa a sentir cansaço O Palmeiras não vence há três jogos, não faz gols há dois e a culpa pode ser o cansaço. Contra a Ponte Preta, quarta-feira, em Campinas, o time do técnico Estevam Soares ficou com um homem a mais, mas não teve forças nem tranqüilidade, segundo o próprio treinador, para alcançar a vitória. O empate por 0 a 0 deixou o time no 4.º lugar, com 48 pontos, três atrás do líder Santos. O esgotamento é físico e psicológico. Para se ter uma idéia da maratona do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, hoje foi a segunda folga que os jogadores tiveram em dois meses. A última foi dia 25 de julho, após o empate por 0 a 0 com o Figueirense, no Palestra Itália. A maratona tem sido tão intensa que Estevam Soares foi obrigado a mudar os planos. Pensava em levar o time para um período de treinos longe de São Paulo, antes de enfrentar o Vitória (2 a 2, em 22 de agosto, em Salvador). Devido ao cansaço, mudou de idéia. "Vamos deixar para outra oportunidade." Quem mais sofre com essa maratona são os jogadores casados, como o goleiro Sérgio e volante Magrão, que têm pouco tempo para ficar com a família. O próximo jogo será terça-feira, contra o Cruzeiro, no Palestra Itália. O zagueiro Leonardo e o volante Corrêa, que receberam o terceiro amarelo contra a Ponte, não jogam. Nen, que cumpriu suspensão, e Pedrinho são os prováveis substitutos. As contratações do atacante Alex Afonso, ex-Portuguesa, e do lateral-esquerdo Xavier, do Santa Cruz, estão podem ser fechadas nos próximos dias.