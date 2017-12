Palmeiras começa limpeza pelo ataque O desmanche no Palmeiras começou nesta segunda-feira, de forma oficial, e as primeiras vítimas foram os atacantes. Embora tenha evitado usar a palavra dispensa, o diretor de Futebol Sebastião Lapola confirmou que já deu a liberação para que Edmílson e Fábio Júnior procurem outros clubes. "Conversamos com o empresário deles (Adelson Duarte) e os liberamos", limitou-se a dizer. Tuta, cujo contrato de empréstimo termina no fim do ano, voltará ao Flamengo, e Juninho e Basílio, que foram muito mal em 2001, também deixarão o Palestra Itália. Os dirigentes só aguardam propostas. Donizete já teve o pedido para sair aceito pela diretoria. Só falta definir como será feita a rescisão. O Palmeiras não aceita pagar nenhum tipo de multa, pois não se considera culpado pelo fim do acordo. Assim, dos atacantes que vinham atuando, sobrou o colombiano Muñoz. Thiago Gentil, um dos pratas da casa, deverá ficar para compor o grupo e Ricardo Boiadeiro pode ter mais uma chance no primeiro semestre. Aos poucos, o clube vai anunciar dispensas em outras posições. Galeano já foi avisado de que não ficará em 2002 e espera proposta oficial do Grêmio para poder seguir para Porto Alegre. Aborrecido com a situação, o atleta preferiu não conversar com a imprensa. Outro volante, Flávio, confessou que espera algum interessado para mudar de ares. Está insatisfeito por nunca ter seqüência de jogos. "Tenho interesse em sair, porque, se continuar assim, vou cair no esquecimento", desabafou. Os jogadores se despediram nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, e iniciaram as férias, que vão até 2 de janeiro. Alguns, como Fábio Júnior, já pegaram todos os pertences para nem precisar voltar ao local. Cachorro - Quem não apareceu foi o meia Lopes. No sábado, o jogador sofreu torção no joelho esquerdo e, por isso, acabou sendo dispensado da partida de domingo, contra o Flamengo. Então, passou o dia no Rio e não seguiu com a delegação para Juiz de Fora, local do jogo. Já no início da madrugada, contudo, quando deixava a capital para seguir até Volta Redonda, cidade onde vivem seus familiares, bateu o carro com certa violência no poste, ao tentar desviar de um cachorro. Nada mais grave ocorreu com o palmeirense. A diretoria espera, primeiro, contratar o treinador para o ano que vem - já que Márcio Araújo retorna à função de coordenador-técnico -, para depois começar a pensar em reforços. Oswaldo de Oliveira é, de longe, o favorito para assumir o cargo. Ele já admitiu a amigos que pretende voltar para São Paulo. Sebastião Lapola já deu um recado aos torcedores. O clube não trará nenhum medalhão. Justamente por causa dessa contenção de gastos é que ainda não acertou as bases salariais com Euller e Adhemar, que ainda podem ser os primeiros a chegar ao Palestra Itália.