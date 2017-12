Palmeiras: começa venda de ingressos Os 30 mil ingressos para o jogo de quarta-feira entre Palmeiras e Boca Juniors começam a ser vendidos às 10 horas desta segunda-feira exclusivamente nas bilheterias do Palestra Itália. E a expectativa é que se esgotem rapidamente. Em todas as entrevistas, o técnico Celso Roth e os jogadores lembram que o apoio da torcida é fundamental para que o time passe à final da Libertadores da América. "Precisamos do torcedor do nosso lado para que a equipe consiga um bom resultado contra o Boca", disse Roth. Hoje, numa manhã de sol e calor, muitos palmeirenses foram à Academia de Futebol assistir ao treino do time. No clube, a expectativa era que os primeiros da fila chegariam na madrugada desta segunda para garantir seus bilhetes. Ingressos de arquibancada serão vendidos a R$ 10,00. As numeradas descobertas custarão R$ 20,00 e as cobertas, R$ 30,00. Ingressos para estudantes custarão R$ 5,00 e estarão disponíveis apenas para arquibancadas. O goleiro Marcos, o jogador com maior identificação com os torcedores no atual elenco palmeirense, diz que será um "representante da torcida" em campo. "Eles fazem sacrifício para ir ao estádio e temos de dar alegria. Ganhar ou perder é do jogo. O torcedor só nos cobra empenho."