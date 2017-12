Palmeiras comemora a volta de Pedrinho O Palmeiras teve uma boa notícia no treino desta quinta-feira: o meia Pedrinho treinou normalmente e terá condições para enfrentar o Cruzeiro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. "Participei forte dos treinos nos dois períodos e a expectativa é de que possa participar da partida normalmente", disse o jogador, recuperado das dores musculares. Pedrinho disse não temer perda da capacidade física com os dias parados. "Fiquei fora de cinco a sete dias. Na Série B, que só tinha jogos aos sábados, isso significaria ficar sem atuar por apenas um jogo, mas como agora estamos disputando simultaneamente o Brasileiro e a Copa do Brasil, acabei ficando duas partidas sem atuar mas isso não deve afetar meu rendimento", garantiu o meia. Mas ele não será a única novidade do time. O zagueiro Nen, que foi expulso, e o volante Marcinho, suspenso, estão fora do confronto contra o Cruzeiro e deverão ser substituídos, respectivamente, por Glauber e Alceu. Reforço - O Palmeiras apresentou mais um atacante para reforçar a equipe no Brasileiro. É Kahê, de 21 anos, que veio do Nacional. O jogador chegou ao Palestra Itália com a ajuda de uma liminar obtida na Justiça, porque seu antigo clube não estava depositando seu fundo de garantia. O novo reforço palmeirense tem mais uma peculiaridade: antes de ser conhecido como Kahê, seu apelido era Dinei. "Isso foi na época da Portuguesa porque pintava o cabelo", explicou o jogador. "Resolvi mudar porque enquanto estava no Nacional muita gente me confundia com o Dinei do Corinthians e achava que ele estava jogando lá."