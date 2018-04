Palmeiras comemora decisão de pagar multa de Danilo

O grande nome da vitória do Palmeiras neste sábado foi Danilo. A diretoria do clube pagou ao Atlético-PR a multa estipulada no contrato de empréstimo do zagueiro para que ele entrasse em campo. O valor: R$ 100 mil. E, além de ter feito o segundo gol palmeirense nos 2 a 1, Danilo ainda evitou um gol certo do time paranaense, já no final, que provocaria o empate.

"O homem fez um gol e ainda salvou outro! Valeu a pena pagar", afirmou o meia Diego Souza, ao comentar sobre a decisão da diretoria palmeirense de conseguir a liberação de Danilo.

Danilo, na verdade, participou diretamente do outro gol do Palmeiras, ao dar o passe para Figueroa marcar. E a bola ainda bateu nele antes do gol do Atlético-PR, marcado por Chico.

"A ideia foi da diretoria. E deu certo", disse o técnico Muricy Ramalho, ao comemorar o pagamento da multa para liberar Danilo, o que já tinha sido acertado na quinta-feira.

O dinheiro da multa, inclusive, deve servir como parte do pagamento da contratação definitiva de Danilo, cujo o empréstimo acaba no final do ano. A diretoria palmeirense já avisou que irá mantê-lo no elenco. "Estou bem aqui. Quero ficar", revelou o zagueiro.