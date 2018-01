Palmeiras comemora empate com Cerro O Palmeiras empatou nesta quarta-feira com o Cerro Porteño, por 0 a 0, em Assunção, e permaneceu na segunda colocação do grupo 2 da Taça Libertadores, com 7 pontos. O Cerro, com 10 pontos, continuou líder, mas o resultado foi bem recebido pela equipe brasileira, que tem um jogo a menos. A próxima partida do Palmeiras na competição é contra o Sport Boys, no dia 11, no Palestra Itália. O técnico Celso Roth armou sua equipe defensivamente. Com um esquema 4-4-2, pôs três volantes, alegando que poderia dar liberdade ao lateral-esquerdo Felipe. O jogador, no entanto, quase não avançou e, na prática, o esquema mostrou que todo o discurso baseado no equilíbrio tático foi uma maneira de o treinador esconder sua falta de ousadia. O Cerro foi mais ofensivo no primeiro tempo. Na jogada de maior perigo, o lateral Recalde cruzou aos 34 minutos e Ferreira perdeu a chance de abrir o marcador quase embaixo do gol. No segundo tempo, o Palmeiras buscou mais as jogadas em velocidade. Aos 11, Alex tocou para Tuta, que chutou para Bobadilla defender. O colombiano Muñoz entrou no lugar de Basílio, e o time ficou mais perigoso. O ímpeto ofensivo do adversário foi arrefecendo a cada vez que Muñoz prendia a bola no ataque, ajudando a garantir o empate. Pelo grupo 1, o Rosário Central venceu o Atlético Barranquila por 1 a 0 e, no grupo 8, o Cobreloa superou o Deportivo Cali por 2 a 1. Rodada - Mais duas partidas movimentaram a noite pela Libertadores da América. O Boca Juniors venceu o Oriente Petrolero, por 1 a 0, pelo Grupo 8, gol de Fernando Pandolfi. Já no Grupo 1, o Rosário Central venceu o Junior de Barranquila, por 1 a 0, gol marcado por Maximiliano Cuberas, de pênalti.