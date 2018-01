Palmeiras comemora empate como título O empate por 2 a 2 contra o São Caetano teve um sabor de vitória. Os jogadores palmeirenses saíram de campo se abraçando. Corrêa e Warley comemoram o resultado como se fosse uma conquista de título. Mas o empate conseguido na raça, um minuto depois de ter sofrido a virada no placar, não escondeu os defeitos da equipe. A principal reclamação foi o recuo em demasia no segundo tempo. Os próprios jogadores não souberam explicar a razão disso. "Às vezes, falta um pouco de malícia ao time, principalmente quando estamos vencendo", avisa o lateral-esquerdo Lúcio. "Em vez de trabalhar a bola e contra-atacar, o time recua demais. E acaba sofrendo uma pressão danada." Até o estreante Juninho Paulista percebeu a falha. "O time voltou demais, ficou muito próximo do Marcos e o meio-de-campo teve de acompanhar. Mas é preciso lembrar que foi só o primeiro jogo. Com o tempo, vamos nos acertar." Mesmo sendo o seu jogo de estréia, Juninho também mostrou que pode se transformar no líder da equipe. Neste sábado, chegou a discutir com o zagueiro Nem na hora em que o São Caetano mais pressionava. No final, explicou que todo time vencedor precisa disso. "Assim como eu cobrei, amanhã ele também pode me cobrar. Tudo isso faz parte de uma equipe que corre sempre atrás da vitória. Tem de ser assim mesmo." O atacante Warley preferiu comemorar sua recuperação na equipe. Autor do segundo gol, ele quer aproveitar a troca de treinador para recuperar o espaço perdido no elenco. "Esse gol foi muito importante também para eu recuperar a confiança e começar vida nova. A troca de técnico sempre ajuda, abre novos caminhos. E eu vou à luta." Já o volante Magrão preferiu não colocar a troca de técnico como prioridade na mudança de postura da equipe. "Não que a mudança de técnico seja fundamental. Mas o time lutou bem mais do que no jogo contra o Santo André."