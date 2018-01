Palmeiras comemora o empate Por mais absurdo que possa parecer, um empate em casa com o Atlético Sorocaba, lanterninha do Campeonato Paulista, foi ?comemorado? pelos jogadores do Palmeiras. ?Pelas circunstâncias, o resultado foi até bom, porque estava tudo perdido...?, disse o goleiro Marcos, que chegou a cabecear uma bola na trave no final do jogo. ?Se a torcida chega ao ponto de pedir para que eu vá para a área tentar o gol, é porque o negócio está feio mesmo. Eu sou muito ruim...?, emendou Marcos. Ele foi o único atleta aplaudido pela torcida. Os demais foram muito vaiados, assim como o presidente Afonso Della Monica. Alguns diretores quase foram agredidos por torcedores quando rumavam ao vestiário. O clima no Palestra Itália era de tensão. ?E isso complica, porque nosso time é jovem e os jogadores sentem essa pressão da torcida?, disse Marcos. Ele não quis comentar a arbitragem de Luís Marcelo Cansian, que expulsou o goleiro do Atlético Sorocaba, o veterano Velloso, por cera. ?O que o juiz fez com a gente foi uma palhaçada?, criticou o volante Niander. Para o técnico Candinho, que também foi criticado pela torcida, agora é hora de o Palmeiras pensar na Libertadores da América. O treinador leva hoje à noite o elenco para Itu. Lá, o time ficará concentrado até a manhã de terça-feira, quando pega um vôo para o Paraguai. A estréia no Grupo 4 da Libertadores será quarta-feira, contra o Cerro Porteño. O jogo contra o Ituano, domingo, em Itu, será o último teste antes da estréia. E Candinho quer ver seu time ?jogando feio?, bem ao estilo dos uruguaios e paraguaios. ?Em jogo de Libertadores, não dá para ficar dando toquinho de lado. Tem que jogar feio. Se você tentar jogar bonito, acaba atropelado.?