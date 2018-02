Palmeiras confia na volta de Edmundo para vencer Marília O atacante Edmundo está descansado e confirmado como titular. Artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista, com oito gols, ele é a principal arma do time para vencer o Marília, neste sábado, às 18h10, no Palestra Itália. Enquanto Edmundo está de volta, depois de ter sido poupado na derrota para o Ipatinga por 2 a 0, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o chileno Valdivia continua fora do time do Palmeiras. Para irritação do técnico Caio Júnior, inconformado com o calendário brasileiro. ?Só aqui no Brasil que o campeonato não pára quando há jogos da seleção?, reclamou Caio Júnior, lembrando que Valdivia irá defender o Chile no amistoso contra o Brasil, também neste sábado, na Suécia. ?Aí o clube fica prejudicado.? Caio Júnior garante que não se arrepende de ter deixado Edmundo de fora do último jogo - a derrota de 2 a 0 complicou bastante a situação do Palmeiras na Copa do Brasil. ?Precisamos dele o ano inteiro e temos de ter esta responsabilidade?, justificou o treinador. Com 25 pontos, na quarta colocação, o Palmeiras precisa da vitória neste sábado para continuar no grupo das quatro melhores equipes que passam para as semifinais do Paulistão. E Caio Júnior não esconde a importância que Edmundo traz à equipe. ?Antes do jogo contra o Ipatinga eu estava muito satisfeito (com o setor ofensivo palmeirense)?, admitiu. ?O Edmundo, neste aspecto, é diferenciado. E chama muito a marcação.? O jogo deste sábado terá um significado especial para o Edmundo, que começou sua carreira no Palmeiras justamente contra o Marília, em 27 de janeiro de 1993 (vitória de 2 a 1). De lá para cá, já são 198 partidas e 90 gols com a camisa palmeirense. O retorno de Edmundo tranqüiliza Caio Júnior, mas a verdade é que, na opinião do treinador, Valdivia é o jogador que mais faz falta ao time. Nas quatro vezes que o chileno ficou de fora, nenhuma vitória (dois empates e duas derrotas). ?A importância do Valdivia é inquestionável, mas é preciso saber lidar com isso (sua ausência)?, avisou o técnico. ?O Palmeiras não pode ficar dependente dele.? Sem o chileno e também sem o atacante Cristiano, que está contundido, William ganhará mais uma chance de ser o titular. Ele deve atuar mais na frente, ao lado de Osmar no ataque, deixando Edmundo para as armações das jogadas. ?Tenho de mexer o mínimo possível numa estrutura que tem dado certo?, explicou o treinador palmeirense. MAC Com 19 pontos e em 12.º lugar no Campeonato Paulista, o Marília sonha em conquistar um ponto neste sábado contra o Palmeiras para manter as chances de disputar o título do interior, entre os times que ficarem do quinto ao oitavo lugar na primeira fase. Para isso, o técnico Lori Sandri decidiu mudar o esquema tático do time, com a escalação de três zagueiros. Lori aproveitou a suspensão do atacante Wellington Amorin, expulso na vitória do último domingo contra o Rio Branco, para escalar o zagueiro Dedimar. Leandro Camilo substitui o contundido Gum e Rogério completa o miolo de defesa. Outras mudanças são a saída do contundido lateral-esquerdo Rafael Gaúcho - Alex Brás e Rodolfo lutam pela vaga - e a volta do volante Max Carrasco. A rodada do Paulistão terá mais duas partidas: Juventus x Ituano e Noroeste x Ponte Preta. PALMEIRAS x MARÍLIA Palmeiras - Diego Cavalieri; Wendel, Edmílson, David e Leandro; Pierre, Martinez, Michael e Edmundo; Willian e Osmar.Técnico: Caio Júnior. Marília - Júlio César; Dedimar, Leandro Camilo e Rogério; Rafael Mineiro, Fernando, Max Carrasco, Camilo e Alex Brás (Rodolfo); Fabiano Gadelha e Wellington Silva. Técnico: Lori Sandri. Árbitro - Paulo Cesar de Oliveira. Horário - 18h10. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo. JUVENTUS x ITUANO Juventus - Deola; Bruno, Renato e Gian; Márcio Senna, Gilson, Naves, Adriano e Jean; Nunes e Sérgio Lobo. Técnico: Márcio Bittencourt. Ituano - Márcio; Jefferson, Paulo César, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel, Adoniran, Flávio e Vander; Elionar e Sorato. Técnico: Edson Porto. Árbitro - Leonardo Ferreira Lima. Horário - 15 horas. Local - Estádio da Rua Javari, em São Paulo. NOROESTE x PONTE PRETA Noroeste - Fabiano; Júnior Gabriel, Fábio, Toninho e Neilton; Deda, Hernani, Márcio Egídio e Luciano Bebê; Leandrinho e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Ponte Preta - Denis; Gabriel Santos, Anderson e Émerson; Pingo, Ricardo Conceição, João Marcos, Heverton (Castor) e Fernando; Roger e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Árbitro - Luís Flávio de Oliveira. Horário - 18h10. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.