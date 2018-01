Palmeiras confirma a contratação do zagueiro Edu Dracena

O Palmeiras oficializou na noite desta terça-feira a contratação do zagueiro Edu Dracena. O jogador de 34 anos assinou contrato de dois anos e chega após acertar a rescisão de contrato com o rival Corinthians, na tarde desta terça-feira.

Edu Dracena estava insatisfeito por ter sido pouco aproveitado no Corinthians nesta temporada. Representantes do Palmeiras entraram em contato com o jogador e manifestaram interesse em sua contratação, mas não estavam dispostos a negociar com o rival. Assim, o jogador pediu para a diretoria corintiana liberá-lo e como ele tem um salário considerado alto para um reserva, os dirigentes não se esforçaram para segurá-lo.

O interesse do Palmeiras no jogador acontece desde o ano passado, quando ele entrou na Justiça e deixou o Santos por falta de pagamento de salários. Ele deixou o Corinthians após 33 jogos e dois gols marcados.

O novo reforço palmeirense começou a carreira no Guarani e teve passagens pelo Olympiacos-GRE, Cruzeiro, Fenerbahçe, Santos e Corinthians. Ele já jogou pela seleção brasileira sub-20, sub-23 e a principal. A característica principal do jogador é sua liderança em campo e a carreira vitoriosa.

No total, ele soma 16 títulos, tendo como destaque, dois Campeonatos Brasileiros (2003 pelo Cruzeiro e 2015 pelo Corinthians), duas Copas do Brasil (2003 pelo Cruzeiro e 2010 pelo Santos) e uma Libertadores (2011, pelo Santos)