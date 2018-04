Palmeiras confirma a contratação do meia Fellype Gabriel

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira a sua 21ª contratação. O meia Fellype Gabriel, que estava no Sarjah FC, dos Emirados Árabes, assinou contrato válido até 31 de maio de 2017, ma só poderá jogar a partir do dia 22 de junho, quando ocorre a abertura da janela de transferências.

Em sua primeira entrevista como jogador do Alviverde, o jogador falou de seus planos. “A expectativa de chegar a um clube como o Palmeiras é muito boa. Estou muito feliz com essa oportunidade e espero que, junto com meus companheiros, a gente possa fazer um grande ano e atingir os objetivos traçados”, comentou o jogador de 29 anos, em entrevista ao site do clube.

No Palmeiras, Fellype reencontra o técnico Oswaldo de Oliveira, com quem trabalhou no Kashima Antlers, do Japão, e no Botafogo. “O Oswaldo é um treinador que aprendi muito, um cara que sempre ajudou no meu crescimento profissional, então estou muito feliz de poder reencontrá-lo. Além dele, já joguei com outros jogadores do elenco, seja em outros clubes ou em seleções de base”, afirmou.

O curioso é que nem bem chegou e o meia já levou bronca. Ele participou da reunião feita pelo diretor de futebol, Alexandre Mattos, nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Na conversa, o dirigente e o técnico Oswaldo de Oliveira cobraram forte os jogadores em busca de melhores desempenhos e resultados.