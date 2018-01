Palmeiras confirma acerto com Candinho Candinho é mesmo o novo técnico do Palmeiras. Depois de uma reunião com a diretoria do clube na tarde desta sexta-feira, ele foi contratado para substituir Estevam Soares, demitido no começo da semana. Será apresentado oficialmente neste sábado, mas ainda não foi definido se já comandará o time no clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. A primeira opção da diretoria do Palmeiras para substituir Estevam Soares era Muricy Ramalho, mas ele não aceitou sair do Inter. Com isso, os dirigentes foram atrás de Candinho, que estava sem clube. Ele assinou contrato até o final do ano.