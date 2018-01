Palmeiras confirma acerto com Gamarra Após a traumática derrota deste domingo à noite para o Paysandu ( 2 a 1), a diretoria do Palmeiras deu pelo menos uma boa notícia para o torcedor. O diretor de futebol, Salvador Hugo Palaia confirmou a contratação do zagueiro Gamarra. Os detalhes da negociação deverão ser conhecidos apenas nesta segunda-feira, quando a delegação do Palmeiras volta de Belém. A derrota para o Paysandu foi a sétima do time sob o comando do técnico Paulo Bonamigo, em 13 jogos ? 4 vitórias e 2 empates, somando-se ainda, eliminação na Taça Libertadores da América. Um retrospecto ruim, de apenas 35% de aproveitamento. Mesmo assim, o treinador segue prestigiado no clube. Palaia garantiu, ainda no vestiário do Mangueirão, a permanência do treinador.