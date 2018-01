Palmeiras confirma acerto com Leão Leão é o novo técnico do Palmeiras. A diretoria do clube anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação do substituto de Paulo Bonamigo, que deixou o cargo no domingo, após a derrota para o Fortaleza, no Palestra Itália. Desempregado desde que deixou o futebol japonês, há cerca de um mês, Leão era o grande sonho palmeirense. Ele assinou contrato até o final do ano que vem, com salários que devem ficar perto dos R$ 300 mil mensais. Segundo o diretor do clube, Salvador Hugo Palaia, o projeto do Palmeiras é conquistar títulos em 2006. O novo técnico do Palmeiras será apresentado ainda nesta segunda-feira, às 18 horas. E Leão estréia já na quarta, quando o time enfrenta o Figueirense em Florianópolis, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.