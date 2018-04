Palmeiras confirma contratação do lateral-esquerdo Eduardo

A diretoria do Palmeiras confirmou neste sábado a contratação do lateral-esquerdo Eduardo, que participou da campanha do acesso do Guarani à Série A do Campeonato Brasileiro em 2009. O jogador chega ao clube por empréstimo até 31 de dezembro de 2010.

Eduardo, que tem os direitos econômicos vinculados ao Paulista, de Jundiaí, foi aprovado nos exames médicos e já se juntou aos jogadores do Palmeiras em Atibaia, no interior de São Paulo, onde a equipe realiza a sua pré-temporada, sob o comando do técnico Muricy Ramalho.

"Todo jogador de futebol sonha em atuar num clube grande e a gente vê e aprende desde cedo que o Palmeiras é uma das potências do futebol brasileiro e mundial. Estou muito feliz e realizado por essa oportunidade ter se concretizado tão cedo em minha vida", afirmou Eduardo.

Polivalente, o jogador explicou que também pode atuar como lateral-direito. "Já atuei em alguns jogos na ala-direita e tenho facilidade para bater com as duas pernas. Quero provar meu potencial e ser extremamente útil para o grupo e o técnico Muricy Ramalho", disse.