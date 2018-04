Palmeiras confirma contratação do volante Edinho

Edinho já havia realizado os exames médicos e chegou a participar de um treino. Faltavam apenas as assinaturas do Lecce (Itália), seu ex-clube, e do Internacional para confirmar a transação, o que ocorreu nesta quarta-feira.

O departamento jurídico do Palmeiras já deu entrada na documentação para que ele possa estrear neste domingo, contra o Ituano, no Palestra Itália. Como estava atuando normalmente no Lecce, Edinho está em condições de jogar.

"Estou feliz e espero fazer no Palmeiras tudo aquilo que eu construí na minha carreira, ajudando o clube a conquistar títulos. Será um prazer jogar ao lado dessa torcida maravilhosa e trabalhar novamente com o Muricy Ramalho. A expectativa e a vontade são como a de um garoto", afirmou.

O volante chega por indicação de Muricy Ramalho, técnico que o comandou no Internacional, e pode também atuar na defesa e na lateral direita.