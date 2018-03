Palmeiras confirma contratação do volante Jumar

O Palmeiras confirmou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do volante Jumar, o quarto reforço depois da conquista do título paulista. Com 22 anos, o jogador estava no Paraná e será apresentado na tarde desta terça, durante o treino do elenco palmeirense na Academia de Futebol. Jumar, inclusive, já viajou com a delegação palmeirense que voltou para São Paulo na noite de domingo, depois da derrota para o Coritiba, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. Antes dele, o clube tinha contratado o lateral- direito Fabinho Capixaba, o volante Sandro Silva e o lateral-esquerdo Jefferson.