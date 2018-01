Palmeiras confirma interesse em Dênis Marques e Vítor Depois da contratação do zagueiro Gustavo, ex-Paraná, estão definidos os novos e principais alvos do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro: o lateral-direito Vítor, do Goiás, e o atacante Dênis Marques, do Atlético Paranaense. Os dois jogadores se encaixam no perfil traçado por diretoria e comissão técnica para reforçarem o Palmeiras: são jovens, velozes e têm potencial de revenda no futuro. Por Dênis Marques, ?foi feita uma sondagem ao Atlético?, segundo Paulo Sérgio Belotti, empresário do jogador. ?É um interesse antigo do Palmeiras. Já há dois ou três meses isso tem sido conversado.? Belotti deu detalhes sobre esse namoro. ?Eu me encontrei com o [técnico] Caio Júnior em Águas de Lindóia, quando o Palmeiras estava treinando lá [em março]. E ele me disse que quer muito contar com o Dênis no Brasileirão.? O valor pedido pelo Atlético-PR assustou o Palmeiras: US$ 4 milhões, o que representa pouco mais de R$ 8 milhões. ?Por isso, acho difícil o Dênis ser vendido no mercado nacional?, diz Belotti. O empréstimo é uma possibilidade remotíssima, segundo o empresário. ?O Atlético não o emprestou nem para um clube japonês, o Jubilo Iwata?. O valor oferecido pelos japoneses e rejeitado pelo Atlético foi de US$ 2 milhões, pouco mais de R$ 4 milhões, em dezembro passado. E com a provável ida de Dagoberto para o São Paulo, o Atlético-PR não deve se desfazer facilmente de Dênis Marques, que tem contrato até 2 de setembro de 2009. ?E ele está bem lá, vai ser difícil contratá-lo?, disse Savério Orlandi. ?Mas isso pode evoluir até o final da semana.? O Goiás quer segurar Vítor Apesar de Dênis Marques ser mais famoso, o estadao.com.br apurou que para o Palmeiras a prioridade é Vítor. O vice-presidente Gilberto Cipullo já fez uma proposta oficial pelo jogador, mas o Goiás recusou a oferta. Cipullo está disposto a elevar a quantia, por entender que Vítor traria lucro futuro para o Palmeiras. O time goiano, porém, reluta em negociá-lo neste momento, apostando que Vítor faça um Campeonato Brasileiro tão bom quanto o do ano passado e acabe chamando a atenção de um clube estrangeiro. Vítor tem jogado tão bem no Goiás que o veterano ala Paulo Baier precisou ser ?deslocado? para o meio-de-campo. O contrato dele com o Goiás vai até março de 2010. Everton, só na boa O gerente de Futebol Toninho Cecílio teme que a contratação do atacante Everton, do Bragantino, antes dada como ?bem encaminhada?, torne-se uma novela, por causa do interesse de outros clubes no jogador, como o Internacional, o Santos e o Corinthians. ?Não vamos entrar em leilão?, garantiu Toninho. O dirigente já tinha um acordo com o empresário de Everton. ?Mas agora apareceram umas coisinhas chatas aí. Se enroscar, a gente cai fora?, disse o ex-jogador. ?Atacante de velocidade como o Everton tem vários outros no mercado.? Com 21 anos, Everton é ?o atacante promissor? pedido pelo técnico Caio Júnior.