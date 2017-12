Palmeiras confirma multa da Fifa por Barcos e promete pagar valor

O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira ter recebido uma multa da Fifa no valor de 50 mil francos suíços (aproximadamente R$ 159 mil) e prometeu quitar o valor. Segundo o clube, a punição foi aplicada pela vinda do atacante argentino Hernán Barcos, já que no contrato constava uma cláusula em que a LDU de Quito, ex-clube do jogador, tinha a possibilidade de influir em futuras negociações, o que é vetado pela Fifa.

O atleta deixou o clube equatoriano e foi contratado pelo Palmeiras em janeiro de 2012, ainda durante a gestão do presidente Arnaldo Tirone. Depois de um ano no clube, o argentino foi negociado com o Grêmio e no início deste ano retornou à LDU para uma nova passagem.

Segundo o departamento jurídico do Palmeiras, a punição aplicada se refere à contratação do argentino, e não à saída dele para o Grêmio. A Fifa explicou em comunicado que o texto do acordo feria uma Regulamentação Internacional de Transferência de Jogadores, edição de 2010. "O clube foi considerado responsável por celebrar um contrato que permitisse à outra parte do contrato, LDU Quito, de influenciar a independência do clube em questões de emprego e transferência", diz trecho do texto.

A Fifa explicou que desconsiderou as acusações contra a LDU já que o Palmeiras não teve o poder de influenciar a independência da equipe equatoriana em outros episódios de transferências de jogadores.