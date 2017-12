Palmeiras conta com 3 retornos para vencer

A semana no Palmeiras promete ser bem complicada para o técnico Caio Júnior, que no último sábado já foi pressionado por integrantes de uma torcida organizada. O treinador, no entanto, contará com retornos importantes ao time para o duelo contra o Atlético-PR, no próximo domingo, no Palestra Itália. O principal deles é Edmundo, que ficou dois jogos afastados por uma entrada violenta dada no jogador Miranda do São Paulo. Com o atacante em campo, Caio Júnior espera que a equipe tenha maior volume ofensivo e aproveite as chances que foram desperdiçadas na derrotada para o Goiás por 3 a 1. Quem também volta ao time é o lateral Michael, que pode até ser aproveitado no meio-campo. O zagueiro Dininho é outro que estará pronto para atuar no domingo. Ele terá a missão de ajustar a zaga, que falhou na marcação das bolas aéreas e permitiu liberdade aos jogadores do Goiás, fator, este, que foi determinante para a derrota. Contudo, o técnico ainda sente a ausência de Valdivia, que está na seleção do Chile, que se prepara para a disputa da Copa América da Venezuela. William, machucado, David e Amaral, ambos na seleção brasileira sub-20, também desfalcam o time no Brasileirão. O Palmeiras já soma quatro jogos sem vitória. Além disso, tropeçou nos últimos dois duelos no Palestra Itália. Os jogadores consideram fundamental os três pontos diante do Atlético-PR para elevar a moral do time, que após esse jogo fará o clássico com o Corinthians.