Palmeiras conta com a explosão de Muñoz O atacante Muñoz, que começará a partida de hoje contra o América como titular, é o jogador de maior ?explosão? do time. É aquele que consegue atingir a velocidade máxima em campo de uma forma mais rápida. Os dados foram divulgados esta semana depois de uma avaliação realizada pelo preparador físico Irineu Loturco. ?O Muñoz, além de ter o maior índice de aceleração, apresenta um alto índice de força relativa, a força que o jogador consegue manifestar dividida pelo seu peso corporal?, diz Loturco. Leia mais no Jornal da Tarde