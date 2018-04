Palmeiras conta com retorno de Valdivia, Patrick e Vilson na Série B

SÃO PAULO - O Palmeiras pode contar com o retorno de Valdivia, Patrick Vieira e Vilson para a partida contra o Atlético-GO, dia 25, em Itu, na estreia da equipe na Série B. O trio deve começar os trabalhos com bola nesta segunda-feira, 20m e dependendo do desempenho ao longo da semana, ficam a disposição de Gilson Kleina.

A situação mais delicada é de Valdivia. Os exames do jogador não mostram mais lesão na coxa direita, mas ele continua garantindo que sente dores. Por isso, o trabalho está sendo gradativo e os médicos farão um teste com ele entre hoje ou amanhã para ver se tem condições de participar normalmente dos treinamentos.

Valdivia jogou pela última vez no dia 14 de março e a previsão inicial é que ele ficasse fora por no máximo um mês. Mas ele já está há mais de dois meses sem atuar.

Outros que estão em condições mais favoráveis são Vilson e Patrick vieira. O zagueiro passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no dia 22 de abril e a expectativa é que hoje ele já inicie os treinos com bola. O meia Patrick Vieira, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, também corre contra o tempo para estar em campo.

O goleiro Fernando Prass em fase final de recuperação de uma lesão no ombro esquerdo e fica pelo menos mais duas semanas parado. E Léo Gago faz tratamento após uma cirurgia no tornozelo direito e só volta em agosto.

ÚLTIMO DIA

Hoje é o último dia para o torcedor escolher o nome oficial da Arena Palestra. No site oficial do estádio ou na página do facebook da Allianz, o torcedor pode votar na opção que mais lhe agrada: Allianz Parque, Allianz Center ou Allianz 360º. No total, mais de 520 mil torcedores já deram sua opinião.