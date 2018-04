Palmeiras continua sem contar com Kahê A batalha jurídica na qual o atacante Kahê se envolveu com o Nacional, seu ex-clube, parece não ter fim. Sem poder atuar desde o início de agosto, o jogador sofreu nesta quarta-feira mais uma derrota na Justiça. Através da advogada Gislaine Nunes, ele tentava recorrer da liminar que o obriga a pagar R$ 1,2 milhão ao Nacional por quebra de contrato. O pedido foi indeferido. Gislaine até já lançou sua última cartada. "Entrei hoje mesmo com outra medida, diferente. Mas, por estratégia profissional, não revelo qual medida", disse a advogada. "Só digo que, enquanto houver uma mínima possibilidade de que a gente vença, vamos brigar." Enquanto aguarda sua advogada tentar resolver a situação, Kahê treina separado do restante dos jogadores do Palmeiras. Desiludido, ele nem tem procurado se informar sobre o assunto. Tanto que ficou sabendo da derrota na Justiça através de uma ligação da reportagem da Agência Estado, na noite desta quarta-feira. "Perdemos a liminar? Sério? Poxa, nem sabia... eu já andava meio sem esperanças. Agora, pelo jeito, ficou pior ainda", admitiu. Nem mesmo a tão esperada ajuda do Palmeiras, que só entrou hoje oficialmente no processo, após quase um mês assistindo de longe à briga entre Kahê e Nacional, foi capaz de persuadir o juiz do Tribunal Regional do Trabalho a dar a liberdade ao atacante. "O Palmeiras foi conversar com o juiz, mas esta briga é minha!", afirmou a advogada Gislaine. "Da forma como está, parece que ou o jogador paga a multa ou não joga. Mas não é esse o caso. Ele não pode ser condenado a duas coisas, condenado duas vezes! Ele tem de ter o direito de trabalhar, como todos." O departamento jurídico do Palmeiras resolveu tomar parte do processo como "terceiro interessado", alegando o mesmo que Gislaine vem dizendo: que Kahê foi condenado a pagar uma multa e não a ficar sem jogar. "Ele tem contrato registrado conosco na CBF. Tecnicamente, não há motivo para que ele não jogue", afirma Antônio Carlos Corcione, assessor especial da presidência do clube. "Ele só não está jogando porque não queremos ter problemas futuros", emendou Corcione, referindo-se à possibilidade de que clubes que enfrentem o Palmeiras peçam os pontos dos jogos em que Kahê venha a atuar. O Palmeiras chegou a estudar a possibilidade de fazer um acordo com o Nacional, cedendo parte do valor de uma futura venda de Kahê para outro clube, mas logo desistiu. Gislaine Nunes também diz não querer, pelo menos por enquanto, fazer qualquer tipo de acordo com o Nacional. Enquanto a briga entre Kahê e Nacional se arrasta na Justiça, o Palmeiras espera definir nesta quinta-feira a contratação do também atacante Alex Afonso. Ex-Lusa, ele até já fez exames médicos no Palestra Itália, mas ainda não chegou a um acordo salarial com o clube. Além dele, a diretoria tem mantido contato com outros dois jogadores: o lateral-direito Bruno, do Marília, e o lateral-esquerdo Xavier, do Santa Cruz. O lateral-esquerdo Júnior, que já atuou no Palmeiras (estava no Parma e agora está sem clube), teve seu nome cogitado para voltar há dois meses, quando Lúcio recebeu uma sondagem do exterior (que não vingou). O alto salário de Júnior, porém, inviabiliza a contratação.