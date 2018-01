Palmeiras continua sem definições No Palmeiras, continua a indefinição quanto ao substituto do técnico Levir Culpi, que deverá ser demitido na volta das férias do elenco, marcada para 2 de janeiro. No sábado, às 16 horas, no Palestra Itália, o time de juniores do clube decide o título do Campeonato Paulista da categoria com o Guarani. No primeiro jogo, no sábado, o Guarani venceu por 3 a 2. O Palmeiras será campeão com uma vitória simples. O time é dirigido pelo técnico Karmino Colombini, que assumiu o comando da equipe principal no início do Brasileiro, antes da contratação de Flávio Teixeira, o Murtosa. Na partida de sábado, Colombini poderá escalar o atacante Vágner - artilheiro do time, com 29 gols -, que não atuou na primeira partida, por causa de uma contusão muscular.