Palmeiras continuará pagando Fábio Jr. O Palmeiras ficou com um mico nas mãos. O atacante Fábio Júnior, cujo passe pertence à Roma, tem contrato com o clube brasileiro até o fim de dezembro, mas não poderá jogar por ter sido suspenso por um ano pela Federação Italiana, por uso de passaporte falso. O diretor de futebol palmeirense, Américo Faria, afirmou que vai esperar um comunicado oficial da Fifa para tomar alguma decisão. Mas, ele deixou claro que a responsabilidade de recorrer contra a pena é da equipe da Itália. ?Os dirigentes italianos disseram que vão entrar com apelação no Comitê Disciplinar. Vamos ajudá-los no que for preciso.? O Palmeiras continuará pagando os salários do atleta e não correrá atrás de um atacante para substituí-lo até que haja uma definição sobre o caso. Fábio Júnior disse, antes de saber da punição, que estava com a consciência tranqüila. ?Meu passaporte é brasileiro?, garantiu.