Palmeiras contrata Alessandro, do Fla O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, o primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do lateral-direito Alessandro, do Flamengo, que chegará por empréstimo até o fim do ano. O jogador, de 23 anos, fará exames médicos nesta quinta-feira e deverá ser apresentado em seguida. O técnico Jair Picerni fez elogios ao atleta, embora tenha dito que seu nome não estava na lista das prioridades. E, ao falar de Alessandro, Picerni aproveitou para cobrar a diretoria, que vem trabalhando lentamente. ?É bom que venham dois ou três jogadores jovens, mas estou esperando, também, pelo menos três ou quatro medalhões, que cheguem para resolver.? O recado do treinador é direto. Não basta, ao elenco, ter apenas jogadores de nível médio, mas também aqueles que entrem para decidir uma partida, garantir uma classificação. Picerni citou, por exemplo, os nomes do atacante França, ex-São Paulo, que atualmente está no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e o de Luizão, do Hertha Berlim. As possibilidades de um deles chegar, porém, são remotas. França, um dos mais cogitados nos corredores do Palestra Itália, dificilmente será contratado. O jogador já declarou que não pretende mais ficar na Europa e que gostaria de voltar ao Brasil, mas seu salário é um considerável empecilho. O atacante recebe cerca de US$ 120 mil líquidos na Alemanha. ?O Bayer poderia liberá-lo para voltar ao Brasil e, quem sabe, se valorizar. E poderia, até, ajudar a pagar a metade do salário. Mesmo assim, sobrariam R$ 200 mil para serem pagos pelo clube, valor que está fora da realidade do futebol brasileiro?, afirmou Wagner Ribeiro, procurador de França, que chegou a ser sondado por Fernando Gonçalves, diretor de Futebol do Palmeiras. Edmundo é um desses ?medalhões? que Picerni espera receber, embora tenha feito ressalvas. ?É indiscutível que o Edmundo é um grande jogador, mas faz dois anos que não o vejo jogando.? A diretoria trabalha para que a novela de sua contratação tenha um final feliz nesta quinta. Todos, no clube, esperavam que o anúncio fosse feito nesta quarta-feira, mas ainda há alguns pontos a serem acertados. Edmundo, quer um contrato de três anos, exige que haja uma cláusula de multa para rescisão contratual. O Palmeiras é contra a existência de uma multa, pois, caso o jogador não renda o esperado e não tenha bom comportamento, poderá dispensá-lo sem custos. Promessas ? Enquanto não consegue acertar com ?craques?, a diretoria palmeirense sai atrás de jovens. O primeiro, Alessandro, chega para brigar com Neném e para o lugar de Pedro, que irá para o São Caetano. O jogador despontou no Flamengo em 2001 e disputou boas partidas no ano passado, mas não vive boa fase. Outro que deve ser anunciado nos próximos dias é o volante Marcinho, do Figueirense. ?Tenho ótimas indicações dele.?