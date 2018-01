Palmeiras contrata atacante argentino A diretoria do Palmeiras acertou nesta sexta-feira a contratação do atacante argentino Sergio Gioino, que estava no Universidad de Chile. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o acordo foi fechado, mas a assinatura do contrato só deverá ser feita no início da semana que vem, quando o jogador será submetido a uma série de exames médicos. Aos 32 anos, Gioino, no entanto, não poderá disputar a Libertadores pelo Palmeiras, já que participou da competição pela equipe chilena. Os dirigentes do Palmeiras anunciaram ainda a contratação do zagueiro Leonardo, de 25 anos, que estava no Bahia. A exemplo do atacante argentino, ele deverá fazer exames médicos no início da semana que vem e só depois disso será apresentado oficialmente aos companheiros e à torcida. O Palmeiras joga domingo contra o Guarani, pela última rodada do Campeonato Paulista, com um time misto. E na terça-feira, enfrenta o Santo André, pela Libertadores.