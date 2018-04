Palmeiras contrata atacante Christian Sem ambiente na Europa, o atacante Christian, ex-Inter-RS, é o novo reforço do Palmeiras para a temporada 2002. O jogador, que passou pelo Paris Saint-Germain e estava no Bourdeaux, ambos da França, deve desembarcar até a próxima semana no Brasil para assinar o contrato. O Palmeiras faz sua estréia no Torneio Rio-São Paulo domingo, às 18 horas, contra o Flamengo, no Palestra Itália. Christian chega para formar a dupla de ataque ao lado do colombiano Muñoz. O jogador vem por empréstimo de seis meses com possibilidade de prorrogação por mais seis. "Ele (Christian) ainda tem um jogo a cumprir pelo Bourdeaux. Por isso não sabemos exatamente quando deve estar chegando ao Brasil", explicou o diretor de Futebol palmeirense, Sebastião Lapola. "Mas é claro que nossa intenção é apresentá-lo o mais rápido possível para que possa ser integrado ao elenco." A diretoria ainda tenta o acerto com o meia Alex, do Parma, e com o atacante Euller. Enquanto isso, em Águas de Lindóia, onde a equipe realiza pré-temporada, o técnico Vanderlei Luxemburgo precisa improvisar. No amistoso programado para esta quarta-feira, às 16 horas, em Jacutinga-MG, contra o união São João, de Araras, o treinador vai mudar o esquema 3-5-2 adotado na vitória sobre o Mogi Mirim por 3 a 0. A idéia é voltar ao tradicinal 4-4-2. Galeano e Alexandre vão formar a dupla de zagueiros. Já no meio-campo Luxemburgo vai contar com três volantes: Taddei, Magrão e Fernando. Porém, a grande expectativa está no ataque. Espera-se que a partida sirva para marcar a estréia de Itamar com a camisa alviverde. Ele vai começar o jogo no banco de reservas.