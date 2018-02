Palmeiras contrata atacante paraguaio e meia do Inter O Palmeiras fechou nesta quinta-feira a contratação de mais dois reforços para temporada 2007: o atacante paraguaio Derlis Florentín, que estava no equatoriano Barcelona de Guayaquil, e o meia Caio, pouco aproveitado pelo Internacional. Os dois jogadores passaram por exames médicos pela manhã, em São Paulo. Florentín, 22, disputará uma vaga no setor ofensivo com o veterano Edmundo, com Enílton e com o recém promovido Beto, que veio do time B. O atleta foi oferecido ao diretor de futebol Gilberto Cipullo, que recebeu a aprovação do técnico Caio Júnior para fechar o negócio. Já a contratação de Caio, 20, que atuou apenas sete vezes pelo Internacional na temporada passada, estava sendo tratada desde dezembro. O jogador, que não esteve no grupo campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa no ano passado, já foi até comparado com Raí, ex-jogador do São Paulo. Além dos dois atletas, o Palmeiras também deve apresentar nesta sexta-feira o volante Martinez, que foi envolvido na troca de Marcinho com o Cruzeiro - o lateral-esquerdo Leandro também está envolvido na negociação. Além destes atletas, o Palmeiras já fechou a contratação do volante Pierre e do zagueiro Edmílson, que atuam pelo Paraná no Brasileirão de 2006. A delegação da equipe do Palestra Itália viaja no dia 11 para a cidade de Monte Sião, em Minas Gerais, para completar a sua pré-temporada. A estréia no Estadual acontece no dia 18, diante do Paulista, em casa.