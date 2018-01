Palmeiras contrata dois desconhecidos O Palmeiras acertou neste final de semana a contratação de dois jogadores desconhecidos da maioria dos torcedores para reforçar o time nesta temporada: o meia Oliveira, de 22 anos, que defendia o Figueirense, e o volante Roger, de 19 anos, que estava no União São João. Ambos devem começar a treinar com o elenco a partir da semana que vem. Mesmo com a chegada destes dois jogadores, a comissão técnica do Palmeiras espera a chegada de mais jogadores, em especial para a disputa da Copa Libertadores, pois no Campeonato Paulista as inscrições acabaram nesta sexta-feira.