Palmeiras contrata Fabiano Eller O Palmeiras acertou, nesta quarta-feira, a contratação por empréstimo do volante Fabiano Eller, do Vasco. Ele ficará no clube até o fim do ano. Jorginho, lateral-esquerdo que vinha atuando pelo time B, foi para São Januário. A chegada de Fabiano é mais uma prova de que a diretoria não vai investir alto. O jogador, de 24 anos, nunca teve grande destaque no Rio. Foi pouco aproveitado por Evaristo de Macedo durante o Rio-São Paulo e nunca chegou a ser titular absoluto. Paulistano, ele chegou ao Vasco em 1997 e participou de conquistas como a da Libertadores de 1998 e do Brasileiro de 1997 e 2000. O volante Claudecir é mais um que deve deixar o Palestra Itália. Nesta quarta-feira, o atleta não escondeu o aborrecimento por ter ficado fora do treinamento. Não participou do coletivo nem pelo time reserva. "Achei estranho, fiquei treinando com os jogadores que foram afastados, mas ninguém me falou nada." A diretoria negou que ele será dispensado, mas espera propostas para negociá-lo. O Flamengo tem interesse. Na terça-feira, foram liberadores Galeano, Daniel e Adalto. Alex e Fernando também se desligaram do clube. No treino desta quarta-feira, Luxemburgo escalou Célio como um dos titulares do meio-de-campo. O volante vinha jogando pelo Palmeiras B na Série A3 do Campeonato Paulista. "Espero aproveitar a chance." O jogador, de 24 anos, atuou ao lado de Paulo Assunção, Magrão e Lopes. Nesta quinta-feira, a equipe treinará em dois períodos.