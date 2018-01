Palmeiras contrata lateral Marquinhos Apesar do discurso contrário do presidente Mustafá Contursi, a diretoria do Palmeiras continua optando pelo "barato" na hora das contratações. O clube estava pronto para anunciar a chegada do lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético-PR, mas recusou-se a pagar o salário que o jogador queria receber. A opinião de Fabiano também foi decisiva na negociação. Ele insistiu com o Atlético e com seu empresário, Juan Figer, para jogar no Morumbi e não no Palestra Itália - assim, fechou com o São Paulo. Restou ao Palmeiras, então, ficar com Marquinhos, do Goiás, que já fora procurado pelo clube em anos anteriores, mas não vive boa fase. Marquinhos chega nesta quinta-feira a São Paulo, onde faz exames médicos, e, se tudo correr bem, viaja para Pouso Alegre, para se juntar ao grupo. Assinará contrato por dois anos. O lateral não está no melhor momento da carreira. Sofreu séria contusão em 2002 e jogou poucas vezes no Brasileiro. O jogador é pernambucano, tem 25 anos, e chega para brigar pela posição com Everaldo. Antes do Goiás, defendeu o Porto-PE. "É um bom jogador, mas vamos ver como está fisicamente", afirmou o técnico Jair Picerni. Sebastião Lapola, diretor de futebol, contou que o Palmeiras deixou escapar a oportunidade de contratar o lateral-direito Maurinho, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Santos, por não ter "botado fé no negócio". Maurinho foi parar no Cruzeiro. "Seu empresário me ligou oferecendo o jogador, mas não botei fé, não acreditei, achei que ficaria no Santos. Quando vi que o Cruzeiro o contratou, levei um susto?, afirmou o dirigente. Fim da novela - O volante Claudecir vai ficar no Palmeiras. Após demorada reunião, que terminou na madrugada desta quarta-feira, o jogador chegou à conclusão de que seria melhor permanecer no Brasil. Participaram do encontro, em São Paulo, seu empresário, Juan Figer, além do presidente e de um advogado do Kashima Antlers, do Japão. Claudecir deverá receber reajuste financeiro, apesar de já ter contrato em vigência com o clube. Na Ásia, ganharia quase o dobro. "Há 15 dias, minha vontade era de ir para o Japão, mas agora não", comentou. "Trabalhar com o Jair Picerni e retribuir o carinho da torcida pesaram na minha decisão". A família também influenciou. O atleta retornou a Pouso Alegre na manhã desta quarta-feira e treinou normalmente. O lateral-direito Arce retorna quinta ou sexta-feira ao Brasil para acertar sua situação com o Palmeiras. O jogador paraguaio diz ter uma proposta do Gamba Osaka, do Japão.