Palmeiras contrata mais um reforço O Palmeiras não pára de se reforçar. Nesta quinta-feira, contratou o meia Ricardinho, do Inter, em troca do zagueiro Daniel Marques, que nunca fez sucesso no Palestra Itália e estava emprestado ao Paraná. E vem mais por aí: o meia Rodrigo Fabri, que se desligou do Atlético-MG nesta quinta-feira, pode acertar nas próximas horas. Além dele, a diretoria do Palmeiras espera contratar um atacante e um volante. ?Nossa meta é contar não só com um time, mas um grupo forte?, revelou o diretor de futebol do Palmeiras, Salvador Hugo Palaia, que já havia garantido as contrataçãoes de Edmundo, Enílton, Amaral, Paulo Baier, Márcio Careca e Douglas. Ricardinho é o 7º reforço - o contrato dele é de empréstimo e com validade de um ano. O canhoto Ricardinho já não é mais nenhum garoto ? está com 30 anos. Disputou quatro temporadas no Japão e outras três em Portugal. No Brasil, defendeu clubes como o Paulista, Coritiba e Joinville, além de uma passagem sem brilho pelo São Paulo, em 1999. No Inter, mostrou bom futebol sob o comando de Muricy Ramalho. Tanto que deixou jogadores como Márcio Mossoró e Iarley no banco de reservas. Com Ricardinho, e provavelmente Rodrigo Fabri, o Palmeiras pretende negociar o meia Diego Souza ? um clube japonês fez uma proposta de compra e dois brasileiros querem o empréstimo.