Palmeiras contrata Moraci Sant?Anna O preparador-físico Moraci Sant?Anna vai reforçar a comissão técnica do Palmeiras. O presidente do clube paulista, Mustafá Contursi, acertou na quinta-feira os últimos detalhes da negociação. Moraci se reúne nesta sexta-feira à tarde com os dirigentes do Flamengo para acertar a rescisão de contrato, renovado até o fim da temporada. O técnico Júlio César Leal também vai estar presente no encontro. O clube carioca já tem em mãos uma lista de profissionais que serão sondados. Moraci chegou à Gávea em agosto de 2004, na companhia do técnico Ricardo Gomes, quando era notória a má forma física dos jogadores. Seu trabalho agradou a diretoria rubro-negra, satisfeita com a performance do elenco nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Entre os títulos obtidos ao longo de sua carreira, o mais marcante foi sem dúvida a conquista do tetracampeonato mundial, em 1994, nos Estados Unidos, com a Seleção Brasileira.