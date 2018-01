Palmeiras contrata veterano Adãozinho A diretoria do Palmeiras acertou nesta sexta-feira a contratação do segundo reforço para a próxima temporada. Trata-se do meia Adãozinho, emprestado pelo São Caetano até o fim de 2002. O jogador, de 33 anos, foi indicado pelo técnico Jair Picerni, que o dirigiu no Azulão. Outro que pode chegar é o zagueiro Dininho. O volante Magrão interessa ao Grêmio.