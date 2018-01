Palmeiras contrata zagueiro Daniel O Palmeiras anunciou no final da noite desta segunda-feira a contratação do zagueiro Daniel, que nos últimos anos defendeu o São Caetano. Aos 27 anos, o jogador chega ao Parque Antártica para ocupar o lugar de Gustavo e Índio, dispensados semana passada. Daniel assinou contrato até o final do ano. ?Trabalhei com ele no São Caetano e vai compor bem a defesa?, afirmou o técnico Jair Picerni. ?O Palmeiras é uma grande equipe para dar prosseguimento à minha carreira?, afirmou o jogador, que já realizou uma bateria de exames médicos.