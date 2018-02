Palmeiras corre atrás de dinheiro O desespero do presidente Mustafá Contursi para "virar a mesa" e tentar reconduzir o Palmeiras à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro não se deve apenas a uma questão de honra. A certeza de prejuízo a partir da primeira semana de abril, quando começam os jogos da "Segundona", vem atormentando o dirigente, que passou os últimos dias perambulando pelos corredores da Confederação Brasileira de Futebol. Faltando pouco mais de duas semanas para o início da competição, nenhuma das grandes emissoras de tevê aberta adquiriu os direitos de transmissão. Leia mais no Jornal da Tarde