Palmeiras corre atrás de reforços O Palmeiras corre contra o tempo à procura de um reforço para inscrever na segunda fase da Libertadores da América. O prazo de inscrições termina dia 7 de maio e cada clube pode substituir dois jogadores da atual lista em poder da Confederação Sul-americana de Futebol. Um dos novos inscritos já está definido: é o lateral-direito Arce. A segunda vaga ainda está indefinida. As opções na posição desejada pelo técnico Celso Roth - um meia ofensivo - estão escasseando. Caso não consiga contratar o jogador pedido pelo treinador, o Palmeiras poderá inscrever o zagueiro Argel. O lateral-esquerdo Rubens e o zagueiro Gilmar deverão ser os substituídos. A primeira opção de Roth para a meia era Juninho Pernambucano, ex-Vasco e com passe livre. Juninho pediu US$ 100 mil mensais de salário, hipótese descartada pelo presidente Mustafá Contursi. No início da semana, Juninho retornou da Europa, onde passou férias. Ele tentou acertar contrato com um clube espanhol, sem sucesso. Assessores do jogador dizem que Juninho está em contato com dois clubes da Europa, um da França e outro da Inglaterra. O acerto deverá ficar para maio. Outra opção seria Ramon, do Fluminense. Como o clube carioca está disputando a Copa do Brasil, não haveria tempo para inscrição do jogador. Juninho Paulista, cujo passe pertence ao Atlético de Madri, é um sonho palmeirense. O jogador, atualmente jogando no Vasco, custaria US$ 8 milhões. O Atlético não estaria disposto a emprestar o passe. "O Palmeiras está estudando algumas opções e, como pode inscrever dois jogadores, deverá fazê-lo", afirma o coordenador de Futebol, Mário Araújo. O time que joga domingo, em Araras, na despedida do Campeonato Paulista, treinou hoje à tarde na academia de Futebol. Felipe e Lopes, suspensos, não jogarão. Em seus lugares, Celso Roth deverá escalar Taddei e Juninho.