Palmeiras corre para contratar reforços Sem compromisso nos próximos 13 dias, em razão da folga na tabela do Campeonato Paulista, a prioridade no Palmeiras é fechar o elenco, já que as inscrições para o estadual terminam sexta-feira. O técnico Jair Picerni vem pedindo pelo menos três reforços: mais um zagueiro (além de André Bahia, contratado semana passada), um meia ofensivo e um atacante. E o diretor Mário Giannini confirmou que os primeiros contatos já foram realizados. ?Nesse momento, não tenho nenhuma novidade, mas os contatos foram encaminhados. De repente, amanhã posso anunciar algum reforço?, disse o diretor, que não quis antecipar nenhum dos nomes pedidos por Picerni. Das três posições, a prioridade é o ataque, pois o Palmeiras perdeu Edmílson e Thiago Gentil ? emprestados, respectivamente, para o futebol japonês (Albirex Niigata) e árabe (Al-Ittihad). ?Não estava previsto, mas surgiu a oportunidade e fomos obrigados a negociar?, justificou o diretor. A torcida do Palmeiras não deve esperar um grande nome. A filosofia do ?bom e barato? permanece forte no clube. França, do Bayer Leverkusen, nem sequer foi cogitado. É um reforço considerado fora dos atuais padrões palmeirenses. Giannini confirmou que o atacante Alberto, ex-Santos e que estava no Dínamo de Moscou, chegou a ser sondado antes de ter sido diagnosticada a pneumonia. O jogador está se restabelecendo em Campo Grande e só deve retornar aos gramados daqui a um mês. Poderia ser um reforço para o Brasileiro, mas o diretor desconversa: ?Nós só perguntamos se ele estaria interessado em voltar. Nem discutimos valores. Depois que ele teve pneumonia, não falamos mais com ele.? No meio-de-campo, Giannini trabalha com o possível aproveitamento do volante Claudecir, que rescindiu contrato com o Kashima Antlers. ?Ainda não conversei com o Picerni por falta de oportunidade, mas, de repente, a solução para fechar o elenco está dentro de casa. Podemos pensar na reintegração do Claudecir. Esse é um dos motivos que ainda não conversamos com o jogador?, explicou o diretor. Na visão de Giannini, a diretoria tem cumprido seu papel. ?Nós renovamos todos os contratos. Só dispensamos quem o Jair não queria. Contratamos o Nen e o Chuva, dois pedidos do Jair. Agora, vamos atrás dos três reforços. Mas estou tranqüilo. Nossa parte está sendo feita?, disse o diretor. O time se reapresenta na tarde desta terça-feira. No sábado, está programado um amistoso contra o Niigata Albirex, novo time de Edmílson e que faz pré-temporada no Brasil. O próximo jogo oficial é contra o São Caetano, no ABC, dia 21.