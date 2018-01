Palmeiras corre risco de perder Lúcio A transferência do lateral-esquerdo Lúcio para o Palmeiras pode não ser mais concretizada. O motivo: uma briga entre o jogador e o empresário Oliveira Júnior, que é dono do Ituano e detém os seus direitos federativos. A confusão teve início na tarde desta quarta-feira, quando Oliveira Júnior mandou um funcionário de sua confiança para Águas de Lindóia, cidade em que o Palmeiras realiza pré-temporada, levando os documentos necessários para que fosse feita a rescisão contratual do lateral com o Ituano. Segundo o empresário, Lúcio, além de se negar a assinar os papéis, teria ironizado o emissário. "Esse Lúcio acha que é o Pelé. Mas trata-se de uma pessoa completamente despreparada. Para piorar, é muito mal assessorado pelo seu irmão (Clécio Souza), que jamais chutou uma bola na vida e fica fazendo sua cabeça?, afirmou Oliveira Júnior, bastante irritado com a situação. ?Agora, eu não sei se irei liberar seus papéis. Por mim, ele que fique jogando futvôlei em Recife. Como tem contrato com o Ituano, não precisaria se preocupar porque seu salário seria depositado religiosamente." Orientado pela assessoria de imprensa do Palmeiras, Lúcio reviu sua posição. E no final da tarde desta quarta, após o treino, ele deixou a concentração correndo em direção a Itu. "Estou com o Lúcio e o Clécio esperando apenas o filho do Oliveira Júnior chegar para assinar a rescisão", limitou-se a dizer Fabio Bolla, assessor de imprensa do jogador. "O Lúcio se negou a assinar os documentos na concentração porque queria que seu advogado tivesse acesso ao que estava escrito antes. Mas não vejo como o Lúcio não jogar no Palmeiras." Procurado pela reportagem, o diretor de futebol do Palmeiras, Mario Gianini, que não está com a delegação em Águas de Lindóia, não atendeu à ligação. Os desentendimentos entre Oliveira Júnior e Lúcio começaram no final de dezembro, quando o jogador nomeou seu irmão Clécio para representá-lo na tentativa de renovação de contrato com o Palmeiras. E acirraram-se no início deste mês, quando o empresário revelou que o Palmeiras e o empresário Juan Figer estariam dispostos a pagar US$ 400 mil por metade dos direitos federativos do atleta. Nos bastidores, comenta-se que Lúcio teria pedido R$ 100 mil a Oliveira Júnior a título de luvas para assinar contrato. Mas por ter recebido apenas 60% desse valor, estaria disposto a voltar atrás. "Eu não devo nada ao Lúcio. Ele que me deve dinheiro", comentou o empresário.