Palmeiras corta cinco nomes e guarda vaga para Scarpa no Paulista

O Palmeiras enviou nesta segunda-feira à Federação Paulista de Futebol (FPF) a primeira lista de atletas inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. O técnico Roger Machado deixou em aberto uma vaga entre as 26 possíveis. O clube vai esperar para completar a relação com o meia Gustavo Scarpa, que foi contratado nesta segunda-feira e aguarda os trâmites finais para ser incluído para a disputa do Estadual.

O técnico palmeirense deixou fora da lista o lateral-direito Fabiano e os meias Hyoran e Allione. O trio pode ser emprestado para outras equipes. O argentino Allione, por exemplo, interessa ao Racing. O clube já procura um interessado para negociar Fabiano e estuda a possibilidade de ceder também Hyoran, que assim como no ano passado, também não é inscrito na primeira lista para o Estadual.

Além dos dois, também não foram inscritos duas novidades no elenco deste ano: os zagueiros Emerson Santos e Pedrão. O primeiro, trazido do Botafogo, chegou ao clube em transferência sem custos. Já Pedrão, por sua vez, acaba de ser promovido das categorias de base e continuará treinando para adquirir experiência. Outra baixa é de Jean. O lateral se recupera de cirurgia no joelho direito e não foi inscrito.

Uma das novidades do regulamento deste ano, a inscrição ilimitada de jogadores da base também foi usada pelo Palmeiras. Neste primeiro momento o clube relacionou nessa condição o goleiro Fuzato e o meia Artur. Tanto a lista para garotos como a relação dos atletas profissionais pode ser completada a qualquer momento até o dia 23 de fevereiro.

A equipe estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 18, quinta-feira. O adversário será o Santo André, no Allianz Parque.

Confira a lista dos inscritos:

Goleiros: Fernando Prass, Weverton e Jailson

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Victor Luís e Diogo Barbosa

Zagueiros: Edu Dracena, Juninho, Luan, Antônio Carlos e Thiago Martins

Volantes: Thiago Santos, Tchê Tchê, Bruno Henrique e Felipe Melo

Meias: Moisés, Michel Bastos, Guerra, Lucas Lima

Atacantes: Dudu, Borja, Keno, Deyverson e Willian

Atletas da base: Fuzato e Artur