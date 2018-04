Palmeiras cria confusão com camisas A simples troca do número das camisas entre Lopes e Muñoz pode virar uma grande dor de cabeça ao Palmeiras. O problema é o regulamento do Torneio Rio-São Paulo, que prevê um número fixo de inscrição para cada atleta até o fim da competição. Só que no jogo contra o Botafogo-RJ, no Maracanã, o técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu inverter os números de Lopes e Muñoz. Lopes, inscrito com o 10, jogou com a 7. Muñoz, inscrito com a 7, jogou com a 10. Leia mais no Jornal da Tarde