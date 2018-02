Palmeiras: Cristian pode acertar hoje A diretoria do Palmeiras poderá acertar ainda nesta segunda-feira a contratação do meia Cristian, do Paraná Clube. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o representante do jogador, Dario Turai, informou que tem uma reunião agendada para a tarde de hoje com dirigentes palmeirenses quando a transferência será definida ou não. O procurador contou que as negociações com o Palmeiras ?estão adiantadas?, mas lembrou que o meia tem outras duas propostas igualmente boas: uma do São Paulo e outra do Cuzeiro. ?Vamos analisar as propostas e só depois disso, tomaremos uma decisão?, disse ele. O técnico Estevam Soares já adiantou que gostaria de contar com Cristian. ?Trata-se de um jogador habilidoso, veloz e se a gente conseguir fechar com ele, será muito bom?, disse o treinador. Estevam quer Cristian por dois motivos. Primeiro, seria uma ótima opção a Pedrinho e, depois, porque a diretoria vetou o retorno de Lopes, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Além de Cristian, o Palmeiras tenta segurar o zagueiro Nen, que tem proposta do futebol russo e do Cruzeiro.